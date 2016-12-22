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Спецпрокурор Мюллер объяснил обвинения против фирм Евгения Пригожина
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Спецпрокурор Мюллер объяснил обвинения против фирм Евгения Пригожина
Политика, 23 окт, 23:26
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Спецпрокурор Мюллер объяснил обвинения против фирм Евгения Пригожина
Спецпрокурор США Роберт Мюллер решил обвинить Concord Management and Consulting в том, что компания не зарегистрировалась как иноагент. В подписанном ранее документе фигурировали другие обвинения в адрес компаний Евгения Пригожина
Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

Специальный прокуорор США Роберт Мюллер намерен доказать, что компании Concord Management and Consulting и Concord Catering российского бизнесмена Евгения Пригожина не выполнили требования американского законодательства и не получили статус иноагентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Мюллер подчеркнул, что обвинения в адрес фирм Пригожина не связаны с расследованием о вмешательстве в выборы в США.

«Правительство США не обязано доказывать, что они (компании. — РБК) нарушили федеральные законы о выборах и избирательных кампаниях, — цитирует агентство заявление офиса Мюллера. — В обвинительном заключении утверждается, что целью множественных действий [компаний] был срыв законных правительственных функций США». По его словам, этих утверждений будет достаточно для обвинения.

Представляющий интересы Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье, комментируя обвинения, выдвинутые против компании, заявил, что отсутствие регистрации в качестве иноагента, а также отказ сообщать властям о расходах не являются преступлением.

При этом ранее, в феврале Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, в том числе Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Обвинение было подписано спецпрокурором Робертом Мюллером. Деятельность обвиняемых связали с «фабрикой троллей», которая, по мнению Минюста США, оказывала политическое влияние на американских граждан с 2014 года.

Компания Пригожина в суде заявила о невмешательстве в американские выборы
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В мае Concord Management and Consulting в суде отвергла все обвинения в свою сторону и заявила о невмешательстве в американские выборы. Сам Пригожин заявлял, что его структуры не занимались деятельностью, которая была бы направлена на избирательные процессы в США.

Бухгалтер с фабрики: кого США обвинили во вмешательстве в новые выборы
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На прошлой неделе, 19 октября, Минюст США предъявил новые обвинения по так называемому делу о «рашагейте». По данным американских властей, бывший бухгалтер «Проекта Лахта» (финансировался Евгением Пригожиным, а также подконтрольными ему Concord Management and Consulting и Concord Catering) Елена Хусяйнова участвовала в сговоре с целью навредить политической системе в США и вмешаться в выборы 2016 года и в предстоящие выборы в конгресс 2018 года.

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Сама Хусяйнова в своем видеобращении заявила, что является «простой русской женщиной», которая работает бухгалтером в РИА «ФАН», разбирается в воспитании детей и в том, как управлять рыболовецким хозяйством. Она подчеркнула, что не знает английского и была потрясена, когда узнала об обвинениях против себя.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Роберт Мюллер , спецпрокурор , вмешательство в выборы , Евгений Пригожин
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