Производитель кукол Barbie назвал последствия торговой войны США и Китая

В компании Mattel, занимающейся производством кукол Barbie, считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз товаров из Китая навредит всей индустрии игрушек. Об этом заявил гендиректор Mattel Юнон Крейз, сообщает Business Insider.

Он также сослался на данные Американской ассоциации производителей игрушек, в которых указывалось, что 85% всех проданных в США игрушек импортируются из Китая. «В нашем случае, это на самом деле меньше двух третей, поэтому мы находимся в лучшем положении», — сказал Крейз.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 июля США введут 25% пошлины на ввоз в страну алюминия и 10% — на ввоз стали.

В сентябре Трамп объявил о введении торговых пошлин против Китая на $200 млрд, которые в 2019 году вырастут с 10% до 25%. Китайские власти также объявили о введении тарифов против США на $60 млрд. В конце месяца Пекин снизил вложения в госдолг США на $7,7 млрд, а Вашингтон в начале октября прекратил поставки нефти в Китай. Тогда же источники газеты The Washington Post сообщали, что в администрации Трампа нет желания продолжать торговую войну с Китаем.