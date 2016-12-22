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Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд
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Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд
Экономика, 02:41
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Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил о вводе новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. При этом тарифная ставка будет составлять 10% до конца года. Новые пошлины вступят в силу 24 сентября.
Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп поручил американскому Торговому представительству приступить к введению новых торговых пошлина на товары из Китая на сумму ​$200 млрд. Об этом говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Белого дома.

Новые пошлины вступят в силу 24 сентября на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​$267 млрд», — сказал Трамп.

Торговое представительство США пришло к выводу, что Китай участвует в недобросовестной политике по отношению к Соединенным Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности, отметил президент. По мнению ведомства, Китай принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам, что представляет «угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов».

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — заявил Трамп.

Он призвал лидеров Китая принять меры для прекращения «недобросовестной торговой практики» и отметил, что у страны для этого есть много возможностей. Трамп также выразил надежду на разрешение торгового конфликта между сторонами.

Накануне The Wall Street Journal узнала у источников, что Дональд Трамп планировал объявить о введении новых торговых пошлин на китайский импорт. Издание отмечало, что он не хотел дожидаться переговоров с Китаем. При этом размер пошлин сокращался до 10%, чтобы снизить влияние на американских потребителей из-за приближающихся праздников и промежуточных выборы в Конгресс.

WSJ также узнала, что Китай может отказаться от участия в торговых переговорах с США в случае введения новых тарифов. Очередной раунд американско-китайских переговоров должен состояться на этой неделе в Вашингтоне.

Впоследствии Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что намерен ввести тарифные санкции в отношении тех стран, которые не хотят торговать на условиях США.

В конце августа вступили в действие американские пошлины на китайские товары на сумму сумму $16 млрд с тарифной ставкой в 25%. При этом Китай пошел на аналогичные меры против американских товаров.

Автор: Хрисанфова Александра.
Теги: Китай , импортные пошлины , Дональд Трамп
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