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США остановили поставки нефти в Китай
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США остановили поставки нефти в Китай
Бизнес, 23:36
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США остановили поставки нефти в Китай
На фоне торговой войны полностью прекратились поставки сырой нефти из США в Китай. После того, как в июле США отправили в Китай 10,5 млн барр. нефти, в сентябре, в страну поставили всего 0,6 млн барр.
Разгрузка нефтяного танкера в Чжоушане, Китай (Фото: China Stringer Network / Reuters)

Поставки сырой нефти из США в Китай полностью прекратились на фоне торговой войны, которая разгорелась между двумя странами. Об этом, как сообщает Reuters, рассказал президент компании China Merchants Energy Shipping Се Чуньлин в кулуарах отраслевой конференции в Гонконге.

«Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас все совсем прекратилось», — сказал он.

Агентство ссылается на данные Refinitiv Eikon, согласно которым поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре.

По данным Reuters, в июле в Китай поступили 10,5 млн барр. американской нефти, за август поставки составили 9,7 млн барр. Максимальный показатель был достигнут в мае — 13,9 млн. барр.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Китай , нефть и газ , торговая война
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