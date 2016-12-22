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Китай сократил инвестиции в госдолг США на $7,7 млрд
Экономика, 08:57
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Китай сократил инвестиции в госдолг США на $7,7 млрд

Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд, свидетельствуют обновленные данные Минфина США за июль.

В июне 2018 года китайские вложения в американские государственные облигации составляли $1,178 трлн, тогда как по итогам июля — $1,171 трлн. Сокращение на $7,7 млрд произошло на фоне первого этапа торговой войны между Китаем и США. В то же время Пекин остается лидером среди держателей американских долговых обязательств.

Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем
Экономика

Вторым кредитором США остается Япония, которая, напротив, увеличила вложения в американский госдолг на $5,1 млрд, доведя стоимость казначейских бумаг в своем распоряжении до $1,035,5 трлн. Третье место занимает Ирландия, увеличившая свой пакет американских обязательств на $600 млн — c $299,6 млрд до $300,2 млрд.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о вводе с 24 сентября новых пошлин на китайскую продукцию на сумму $200 млрд. До конца 2018 года тарифная ставка будет составлять 10%, но в 2019 году вырастет до 25%. Китай ответил пошлинами на американские товары на сумму $60 млрд с тарифной ставкой в 5% и 10%. Предыдущий пакет пошлин, введенный американцами в июле и начавший действовать в августе, охватил китайские товары на сумму $16 млрд с тарифной ставкой в 25%. Китай ответил пошлинами на товары из США на сумму $34 млрд.

Теги: Госдолг США , Китай
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