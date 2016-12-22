WP узнала о нежелании администрации Трампа продолжать конфликт с Китаем

В администрации президента США Дональда Трампа нет желания провоцировать конфронтацию с Китаем, сообщил газете The Washington Post один из высокопоставленных чиновников в Белом доме.

«Представление о том, что это [действия США в адрес Китая] приведет к разрыву, является абсолютно неверным, все наоборот», - сказал чиновник. По его словам, действия администрации Трампа говорят американцам о том, что «нам нужно осознать это [сложившуюся ситуацию]». «Китайцам также необходимо осознать, что если они продолжат проводить такую политику – что неприемлемо – то это чревато последствиями», - отметил собеседник газеты.