WP узнала о нежелании администрации Трампа продолжать конфликт с Китаем
Политика, 06:02
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WP узнала о нежелании администрации Трампа продолжать конфликт с Китаем
В администрации президента США Дональда Трампа нет желания провоцировать конфронтацию с Китаем, сообщил газете The Washington Post один из высокопоставленных чиновников в Белом доме.
«Представление о том, что это [действия США в адрес Китая] приведет к разрыву, является абсолютно неверным, все наоборот», - сказал чиновник. По его словам, действия администрации Трампа говорят американцам о том, что «нам нужно осознать это [сложившуюся ситуацию]». «Китайцам также необходимо осознать, что если они продолжат проводить такую политику – что неприемлемо – то это чревато последствиями», - отметил собеседник газеты.объявил о введении торговых пошлин против Китая на $200 млрд, до конца года тарифы составят 10%, в 2019 году они увеличатся до 25%. В ответ в Пекине заявили о введении торговых пошлин против США на $60 млрд. В конце сентября Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд. В начале октября США остановили поставки нефти в Китай.