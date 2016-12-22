В Китае пообещали не использовать девальвацию валют для торговых войн

Власти Китая не будут использовать курс юаня в качестве оружия в торговой войне с США, стоимость валюты будет определять рынок, заверил глава китайского Народного банка Китая Йи Ган, передает Reuters.

«Мы не будем участвовать в конкурентной девальвации и не станем использовать обменный курс как инструмент в борьбе с торговыми разногласиями», — сказал он. По словам Гана, монетарная политика Китая останется нейтральной.

С 24 сентября в США вступили в силу пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд, до конца текущего года они будут начисляться по ставке в 10%, а с 2019-го вырастут до 25%. В ответ Китай установил тарифы на товары из США на сумму $60 млрд.

По данным газеты The Wall Street Journal, после этого Пекин отказался от продолжения переговоров по урегулированию торговых разногласий с Вашингтоном.