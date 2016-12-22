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Китай введет пошлины на импорт из США объемом $60 млрд
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Китай введет пошлины на импорт из США объемом $60 млрд
Экономика, 17:05
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Китай введет пошлины на импорт из США объемом $60 млрд

Власти Китая приняли решение с 24 сентября ввести таможенные пошлины в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина КНР.

Отмечается, что в отношении свыше 4 тыс. товарных позиций будут введены пошлины в размере 10%, в отношении более 1,6 тыс. товарных позиций — в размере 5%.

Согласно заявлению комитета по тарифам Госсовета КНР, которое приводит «Синьхуа», это вынужденная мера, которая является реакцией на протекционизм США. В Пекине надеются, что американская сторона прекратит торговые трения, а также что Китай и Соединенные Штаты посредством диалога будут отстаивать взаимную выгоду двусторонних торгово-экономических отношений.

Кроме того, на сайте Минкоммерции Китая сообщается, что КНР подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения правительства США ввести пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд
Экономика

О введении новых пошлин на китайские товары стало известно 18 сентября. Трамп заявил, что до конца года пошлины будут составлять 10%, а в 2019 году они увеличатся до 25%. При этом президент США отметил, что в Вашингтоне готовы к третьему этапу введения дополнительных пошлин на импорт в размере $267 млрд, если Пекин введет ответные ограничения в отношении американских сельхозпроизводителей.

Минкоммерции Китая выразило сожаление в связи с данным шагом, отметив, что это создает неопределенность в дальнейших консультациях Пекина и Вашингтона по торговле. The Wall Street Journal также сообщала о возможном срыве Китаем очередного этапа торговых переговоров.

Теги: Торговля , Китай , пошлины
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