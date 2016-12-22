Во Флориде и Нью-Йорке обнаружили новые подозрительные посылки

Федеральное бюро расследований обнаружило подозрительную посылку, предназначенную сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Кори Букеру. Об этом сообщается в Twitter ФБР.

По данным ведомства, она была обнаружена во Флориде и внешне выглядит так же, как десять отправленных ранее влиятельным представителям Демократической партии и публичным личностям.

Кроме того, полиция Нью-Йорка сообщила в Twitter, что изучает сообщения о подозрительной посылке на Манхэттене, которая также похожа на предполагаемые взрывные устройства. По данным NBC, адресатом пакета является бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер. Об этом также пишет New York Post.

Ранее подозрительные посылки были доставлены экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, бывшему вице-президенту США Джо Байдену и члену палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, а также в офис телекомпании CNN. По данным полиции, посылки для Клинтона и Обамы содержали самодельные бомбы, начиненные неизвестным веществом.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выразил мнение, что рассылка взрывных устройств имеет политические мотивы. Президент США Дональд Трамп пообещал найти виновных в отправке посылок.