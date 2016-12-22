Конгрессмену в США отправили подозрительную посылку после Клинтон и Обамы

Во Флориде эвакуировали офис бывшей главы Национального комитета демократов (DNC) и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц из-за того, что в ее офис поступил подозрительный пакет. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителя полиции.
Издание отмечает, что эвакуацию провели из-за указанного на посылках имени Вассерман-Шульц. Источники CNN в правоохранительных органах также утверждают, что изначально эта посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, однако из-за неправильно указанного адреса была возвращена отправителю, которым и была указана конгрессмен Вассерман-Шульц. Посылку перехватила Секретная служба.
Ранее Секретная служба перехватила взрывное устройство, которое отправили по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари. The New York Times сообщала, что аналогичное устройство направили также в офис бывшего президента Барака Обамы. Источники CNN сообщают, что и на этих посылках адресантом значилась Вассерман-Шульц.
Впоследствии в Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Centre, в котором располагается офис телекомпании CNN.