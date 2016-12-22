Трамп после сообщений о рассылке бомб призвал дать сильный ответ

Президент США Дональд Трамп пообещал найти виновных в отправке взрывных устройств Биллу и Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. Об этом он заявил на пресс-конференции, отрывок которой опубликовал в своем аккаунте в Twitter. Трамп также призвал всех объединиться перед этой угрозой.

«Мы должны объединиться и послать один четкий и решительный сигнал о том, что актам угроз или политического насилия нет места в Соединенных Штатах Америки», — сказал он.

Президент заявил, что безопасность американцев является для него приоритетной задачей. Он добавил, что провел совещание с Секретной службой США, ФБР, Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности. Трамп отметил, что правительство не пожалеет никаких ресурсов и расходов на проведение расследования и выявление виновного.

Ранее Секретная служба перехватила отправленное по почте бывшему президенту Биллу Клинтону и его супруге Хиллари взрывное устройство. Аналогичное устройство было направлено в офис экс-президента Барака Обамы. В полиции рассказали, что подозрительные посылки представляли собой самодельные бомбы из нарезок труб с неизвестным веществом. Полиция предполагает, что их изготовил один человек или группа людей.

Впоследствии в Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Centre, в котором располагается офис телекомпании CNN. Также во Флориде провели эвакуацию офиса бывшей главы Национального комитета демократов (DNC) и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, куда поступил подозрительный пакет. Помимо Трампа рассылку бомб осудили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и вице-президент Майк Пенс.