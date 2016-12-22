Губернатор штата Нью-Йорк назвал мотив отправителей бомб политикам

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что, предположительно, рассылка взрывных устройств Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и другим политикам, имеет политические мотивы. Об этом он сказал в интервью CNN.



Куомо ответил, что к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами. «Я считаю, что это предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам. У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были. Это то, что делает Америку Америкой», — сказал губернатор. Он призвал показывать свои политические различия «цивилизованно» и избегать «агрессии» и «гнева».

О том, что американская спецслужба перехватила пакеты с бомбами сообщалось в среду, 24 октября. В том числе такие посылки были найдена у миллиардера Джорджа Сороса (состояние оценено Forbes в $8,3 млрд), в здании Time Warner Centre в Нью-Йорке, где располагается CNN, у бывшей главы Национального комитета демократов и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. В полиции рассказали, что взрывные устройства были самодельными, а внутри них находилось неизвестное вещество. Американские правоохранители отметили, что все найденные бомбы собраны по одной схеме и похожи на обрезки труб, в которых помещено вещество. В полиции полагают, что отправления послал один человек или группа людей.



Президент США Дональд Трамп заявил, что виновных в отправке таких посылок найдут. Также американский лидер призвал всех объединиться и послать «один четкий и решительный сигнал о том, что актам угроз или политического насилия нет места в Соединенных Штатах Америки». По его словам, для того, чтобы найти виновников американское правительство не будет жалеть ресурсов и финансов.