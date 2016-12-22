В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN

В Нью-Йорке проведена эвакуация здания Time Warner Centre, в котором располагается офис телекомпании CNN. Об этом сообщил репортер телекомпании Оливер Дарси в своем Twitter со ссылкой на заявление исполнительного директора CNN Джеффа Закера.

«CNN New York эвакуировали, здесь везде полиция», — написал репортер Эрик Левенсон в Twitter.

Репортер Оливер Дарси сообщил в своем Twitter, что все сотрудники офиса находятся в безопасности.

После эвакуации телеканал продолжил трансляцию из офиса в Вашингтоне, пишет редактор Джош Биллинсон в Twitter.

Эвакуация офиса CNN произошла на фоне сообщения о том, что экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари отправили по почте взрывное устройство, посылку смогли перехватить службы безопасности. Такой же подозрительный пакет отправили в офис экс-президента США Барака Обамы. Кроме того, аналогичная посылка должна была быть доставлена в Белый дом, отмечает CNBC.