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Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб
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Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб
Общество, 21:57
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Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб
Взрывные устройства, разосланные американским политикам 24 октября, судя по всему, были изготовлены одним человеком или группой лиц, сообщили в полиции. Состав предполагаемого взрывчатого вещества анализируется
Фото: Kevin Coombs / Reuters

Подозрительные посылки, отправленные в дома Билла Клинтона, Барака Обамы и в офис CNN, содержали самодельные бомбы, начиненные неизвестным веществом. Об этом, как передает Bloomberg, заявил представитель полиции в ходе пресс-конференции.

В полиции сообщили, что взрывные устройства были собраны по схожей схеме и представляли собой обрезки труб, в которые было набито неизвестное вещество белого цвета. Сейчас эксперты изучают состав вещества. «Судя по всему, один человек или группа людей разослали множество одинаковых посылок», — отметил комиссар Джон Миллер.

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Общество

Он также отметил, что в тот самый момент, когда в почтовом ящике офиса CNN в Нью-Йорке была найдена опасная посылка, в здании уже находились полицейские. В это время они как раз объясняли журналистам правила поведения в случае обнаружения подозрительных предметов. По словам Миллера, советы по мерам предосторожности были в виде инструкций разосланы полицией более чем 20 тыс. адресатов в деловых и государственных офисах.

Также в полиции рассказали о судьбе взрывного устройства, отправленного в офис CNN. Бомба была помещена внутрь специализированного грузовика, после чего ее транспортировали на безопасное расстояние. Вскоре ею должны заняться специалисты из лаборатории ФБР.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал произошедшее актом терроризма. «Это, безусловно, акт террора, который нацелен на то, чтобы нанести вред свободным СМИ и лидерам страны с помощью насилия. Мы видели и худшие вещи, нас этим не запугать», — сказал он, обращаясь к журналистам.

23 октября первая бомба была найдена в почтовом ящике у дома миллиардера Джорджа Сороса. 24 октября стало известно, что посылки, предположительно содержащие взрывные устройства, были разосланы другим адресатам. Среди получателей опасных посылок оказались семья Билла и Хиллари Клинтон, Барака Обамы, а также здание Time Warner Centre в Нью-Йорке, в котором располагается офис телекомпании CNN. Также посылка поступила в офис бывшей главы Национального комитета демократов и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Однако в этом случае, как сообщали источники CNN, изначально эта посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, однако из-за неправильно указанного адреса была возвращена отправителю, которым и была указана конгрессмен Вассерман-Шульц.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Самодельные бомбы , Барак Обама , Клинтон
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