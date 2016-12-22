Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительные посылки

Полиция перехватила посылку с подозрительным содержанием, предназначавшуюся для бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Associated Press, подозрительный пакет был перехвачен в одном из почтовых отделений в городе Нью-Касл, штат Делавэр. Позднее полиция сообщила NBC, что в том же почтовом отделении обнаружена еще одна подозрительная посылка, которую должны были отправить Байдену.

Ранее правоохранители сообщили, что аналогичная посылка была отправлена актеру Роберту де Ниро. Накануне Секретная служба США перехватила взрывные устройства, которые были отправлены по почте для экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари. Такая же посылка была отправлена в офис бывшего американского президента Барака Обамы. Кроме того, во Флориде был эвакуирован офис экс-главы Национального комитета демократов и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц после того, как туда доставили подозрительный пакет. В Нью-Йорке эвакуировали Time Warner Center, в котором находится офис CNN.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс осудили рассылку бомб Клинтонам и Обаме. Американский лидер призвал дать «решительный сигнал о том, что актам угроз или политического насилия нет места в США». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассылка подозрительных пакетов имеет политические мотивы.