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Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительные посылки
Общество, 16:09
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Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительные посылки

Полиция перехватила посылку с подозрительным содержанием, предназначавшуюся для бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Associated Press, подозрительный пакет был перехвачен в одном из почтовых отделений в городе Нью-Касл, штат Делавэр. Позднее полиция сообщила NBC, что в том же почтовом отделении обнаружена еще одна подозрительная посылка, которую должны были отправить Байдену.

На адрес принадлежащей Де Ниро компании прислали подозрительную посылку
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Ранее правоохранители сообщили, что аналогичная посылка была отправлена актеру Роберту де Ниро. Накануне Секретная служба США перехватила взрывные устройства, которые были отправлены по почте для экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари. Такая же посылка была отправлена в офис бывшего американского президента Барака Обамы. Кроме того, во Флориде был эвакуирован офис экс-главы Национального комитета демократов и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц после того, как туда доставили подозрительный пакет. В Нью-Йорке эвакуировали Time Warner Center, в котором находится офис CNN.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс осудили рассылку бомб Клинтонам и Обаме. Американский лидер призвал дать «решительный сигнал о том, что актам угроз или политического насилия нет места в США». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассылка подозрительных пакетов имеет политические мотивы.

Теги: Джо Байден , вице-президент , подозрительный пакет
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