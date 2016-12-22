Секретная служба США перехватила отправленные Обаме и Клинтонам бомбы

Подозрительный пакет со взрывным устройством обнаружил работник, который проверяет почту, отправляемую Биллу Клинтону и его супруге. Одновременно с этим похожие устройства были отправлены экс-президенту Бараку Обаме и в Белый дом

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари по почте отправили взрывное устройство. Об этом сообщают The New York Times (NYT) и NBC Washington со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По информации NYT, аналогичное взрывное устройство было направлено в офис экс-президента Барака Обамы. Позже телеканал CNN добавил, что подозрительный пакет был направлен и в Белый дом, его перехватили службы безопасности.

Подозрительные пакеты обнаружили 23 и 24 октября сотрудники Секретной службы США, которая проверяет почту Клинтонов и Обамы. Других подробностей инцидента пока не сообщается, мотивы и личность отправителя неизвестны, по факту случившегося открыто уголовное расследование, говорится в пресс-релизе Секретной службы США (.pdf).

«Пакеты с потенциальными взрывными устройствами были найдены во время обычных процедур проверки почты. Находящиеся под защитой люди не получали пакеты и не подвергались риску их получения», — заверили в спецслужбе.

Представитель Белого дома в эфире телеканала MSBC рассказал, что президент Дональд Трамп уведомлен об инциденте. Белый дом, подчеркнул он, относится к случившемуся «очень серьезно». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выпустила официальное заявление относительно случившегося: «Эти акты запугивания — подлость, и все причастные к ним понесут ответственность по всей строгости закона».

Собеседник NYT отметил, что обе взрывчатки похожи на устройство, которое в понедельник, 22 октября, обнаружили около дома основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management, миллиардера Джорджа Сороса.

В случае двухдневной давности с Соросом бомба была заложена в почтовый ящик дома. Устройство нашел один из служащих в резиденции миллиардера: открыв пакет, он нашел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние и вызвал правоохранителей. Позже бомбу подорвали саперы. Расследование инцидента взяло на себя ФБР.