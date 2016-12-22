При взрыве на заводе в Гатчине пострадали 16 жилых домов
Общество, 11:27
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При взрыве на заводе в Гатчине пострадали 16 жилых домов
В результате взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине получили повреждения 15 частных жилых домов и один многоквартирный дом. Об этом «РИА Новости» сообщили в МЧС по результатам работы оценочной комиссии и обращений граждан.
У зданий повреждены кровли и остекление. Кроме того, из-за взрыва на заводе обрушилось одноэтажное производственное здание.
Также повреждения получило административное здание и электроподстанция, которая питает насосную станцию, обеспечивающую водоснабжением населенный пункт Малые Колпаны. С места взрыва были вывезены 1,4 тыс. куб. м обломков.
Взрыв на заводе «Авангард» произошел в пятницу, 19 октября. В результате здание обрушилось. Жертвами стали четыре человека, трое получили ранения. В Следственном комитете сказали, что причиной инцидента стало нарушение техники производства и безопасности. В ведомстве отметили, что на предприятии работали нетрудоустроенные сотрудники, у которых не было необходимой квалификации.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Главный инженер, который был задержан 20 октября, признал свою вину. Позднее он был отправлен под домашний арест.