Фигуранта дела о взрыве на заводе в Гатчине отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест главного инженера пиротехнического завода «Авангард» в Ленобласти, в результате взрыва на котором погибли четыре человека, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
По версии следствия, главный инженер допустил в цех для производства пиротехнических изделий третьего класса несколько человек, которые не были официально трудоустроены на заводе, у них также не было необходимо допуска для проведения данных работ.
«Указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв и погибли четыре человека, еще несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что главный инженер завода признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Взрыв на заводе «Авангард» произошел 19 октября, погибли четыре человека, еще трое пострадали. Кроме того, из-за взрыва обрушилась пристройка к цеху площадью 1,6 тыс. кв. м.
После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК).