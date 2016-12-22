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Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до четырех человек
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Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до четырех человек
Общество, 01:44
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Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до четырех человек

Число жертв взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина возросло до четырех человек. Об этом сообщили местные власти, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о трех погибших.

Как рассказал собеседник агентства, тело погибшего было найдено во время разборки завалов.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, спасатели будут разбирать завалы всю ночь. Они оснащены всем необходимым, сказал он.

Взрыв завода пиротехники в Гатчине. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Взрыв на заводе «Авангард» произошел в пятницу, 19 октября. Сначала обвалились четыре этажа, а затем и все здание. В момент взрыва внутри завода находились несколько человек. В результате пострадали три человека. Спасатели сообщили, что взрыв имел техническую природу и произошел в одном их производственных помещений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Гатчина , взрыв , происшествие
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