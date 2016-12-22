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Главный инженер признал вину по делу о взрыве на заводе в Гатчине
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Главный инженер признал вину по делу о взрыве на заводе в Гатчине
Общество, 11:21
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Главный инженер признал вину по делу о взрыве на заводе в Гатчине

Главный инженер, который был обвинен по делу о взрыве на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчине​, признал свою вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Ленинградской области, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Следственный комитет будет просить суд заключить подозреваемого под домашний арест.

РБК направил запрос в следственное управление СК России по Ленинградской области для уточнения информации о признании вины главным инженером завода «Авангард».

Взрыв завода пиротехники в Гатчине. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Взрыв на заводе произошел в пятницу, 19 октября. В результате здание обрушилось, погибли четыре человека, трое получили ранения. В СК полагают, что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности и производства. В ведомстве отметили, что на заводе работали люди, которые не были трудоустроены и не имели соответствующей квалификации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Главного инженера завода задержали в субботу, 20 октября.

Теги: Гатчина , инженер , происшествие
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