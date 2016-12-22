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СК назвал причину взрыва на заводе в Гатчине
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СК назвал причину взрыва на заводе в Гатчине
Общество, 03:38
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СК назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Причиной взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина стало нарушение технологии и мер безопасности работниками предприятия. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ленинградской области.

Как отмечается в сообщении, на заводе в цеху по изготовлению смеси для пиротехнических изделий работали лица, которые были не трудоустроены официально и не имели соответствующего разрешения для таких работ. В результате их действия привели к взрыву.

В СК отметили, что дело было переквалифицировано с ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека) на ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этому делу был задержан главный и инженер предприятия.

Взрыв завода пиротехники в Гатчине. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Взрыв на заводе в Гатчине произошел в пятницу, 19 октября, в одном из производственных помещений. Сначала обрушились четыре этажа, а затем и само здание. В результате погибли четыре человека, трое получили ранения. На месте происшествия работают спасатели, которые разгребают завалы и ищут под ними людей.

Теги: Гатчина , взрыв , Следственный комитет
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