СК назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Причиной взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина стало нарушение технологии и мер безопасности работниками предприятия. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ленинградской области.



Как отмечается в сообщении, на заводе в цеху по изготовлению смеси для пиротехнических изделий работали лица, которые были не трудоустроены официально и не имели соответствующего разрешения для таких работ. В результате их действия привели к взрыву.



В СК отметили, что дело было переквалифицировано с ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека) на ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этому делу был задержан главный и инженер предприятия.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел в пятницу, 19 октября, в одном из производственных помещений. Сначала обрушились четыре этажа, а затем и само здание. В результате погибли четыре человека, трое получили ранения. На месте происшествия работают спасатели, которые разгребают завалы и ищут под ними людей.