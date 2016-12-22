У пострадавшего в драке чиновника Минпромторга нет претензий к Мамаеву

Глава департамента Минпромторга Денис Пак, который пострадал в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сказал, что не имеет претензий к Мамаеву. Об этом рассказал адвокат, передает «РИА Новости».

Пак заявил об этом на очной ставке с футболистом. Сам Мамаев во время рассмотрения вопроса о его аресте сказал, что чиновника Минпромторга не бил.

Кокорин и Мамаев подрались с чиновниками Минпромторга в столичном кафе 8 октября. В результате пострадали Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Против футболистов было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Через три дня, а именно 11 октября, Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца. Также под стражу заключены брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. В понедельник, 15 октября, защитники Мамаева и братьев Кокориных обжаловали арест.