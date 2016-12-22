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Защита братьев Кокориных обжаловала их арест
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Защита братьев Кокориных обжаловала их арест
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 16:56
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Защита братьев Кокориных обжаловала их арест

Адвокаты футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла подали жалобу на их арест за избиение нескольких человек в Москве, сообщила РБК пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Рассмотрение апелляции на арест братьев назначили на 19 октября. Так, в 10:30 мск Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Кирилла Кокорина, а в 11:00 мск — на арест Александра Кокорина.

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Ранее сообщалось, что апелляцию на арест футболиста Павла Мамаева, который является фигурантом того же уголовного дела, что и Кокорины, также рассмотрят в Мосгорсуде 19 октября в 10:00 мск.

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Мамаева и братьев Кокориных арестовали на два месяца 11 октября по подозрению в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В понедельник, 8 октября, они избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а также напали на парковке на водителя телеведущей «Первого канала».

Теги: Павел Мамаев , Александр Кокорин
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