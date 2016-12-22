Защита Мамаева подала жалобу на его арест

Защита футболиста Павла Мамаева подала жалобу на арест спортсмена по делу об избиении нескольких человек в центре Москвы, сообщила РБК пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
«Апелляционная жалоба адвоката Мамаева П. Бушманова И.Б. назначена в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 19.10.2018 года в 10 часов 00 минут», — сказала она.
Подачу жалобы подтвердил РБК адвокат спортсмена Игорь Бушманов.
Ранее адвокат другого фигуранта дела — футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла Татьяна Стукалова заявила о намерении обжаловать их арест.
Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы 11 октября на два месяца по подозрению в хулиганстве организованной группой (ч. 2. ст. 213 УК). Дело касается избиения нескольких человек в центре Москвы 8 октября. Пострадавшими оказались чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель телеведущей «Первого канала». Кроме Кокорина и Мамаева были арестованы брат Кокорина Кирилл, а также футболист Александр Протасовицкий.