Суд арестовал брата Кокорина

Тверской суд Москвы арестовал брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о драке в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он будет содержаться под стражей до 8 декабря. Кокорину-младшему вменяется хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) и побои (ст. 116 УК).

Кирилл Кокорин был задержан ранее 11 октября. О том, что брат Кокорина принимал участие в драке с чиновниками в центре Москвы 9 октября, сообщали СМИ. По данным портала Sports.ru во время потасовки, Кирилл Кокорин «дал пощечину» сотруднику Минпромторга Денису Паку. Еще один инцидент произошел у гостиницы «Пекин», где в результате драки пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Сотрудники правоохранительных органов установили личности трех человек, которые были вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Сами спортсмены были задержаны 10 октября.