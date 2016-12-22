Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сдал следователю свой загранпаспорт, сообщил ТАСС адвокат футболиста Игорь Бушманов. По словам юриста, это показывает, что его подзащитный не собирается скрываться от следствия и готов к сотрудничеству.

Бушманов подчеркнул, что Мамаев «добровольно и в назначенное время» явился в полицию, что также доказывает нежелание Мамаева скрыться от следствия.

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Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина арестовали 11 октября на два месяца. Против футболистов возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Суд также арестовал брата Кокорина Кирилла и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.

Все четверо участвовали в драке с чиновниками в центре Москвы. В потасовке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель телеведущей «Первого канала». Защита Мамаева и адвокаты братьев Кокориных 15 октября обжаловали арест футболистов.