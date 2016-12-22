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Мамаев сдал следователю свой загранпаспорт
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Мамаев сдал следователю свой загранпаспорт
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 13:04
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Мамаев сдал следователю свой загранпаспорт

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сдал следователю свой загранпаспорт, сообщил ТАСС адвокат футболиста Игорь Бушманов. По словам юриста, это показывает, что его подзащитный не собирается скрываться от следствия и готов к сотрудничеству.

Бушманов подчеркнул, что Мамаев «добровольно и в назначенное время» явился в полицию, что также доказывает нежелание Мамаева скрыться от следствия.

Видео: 112 / Telegram

Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина арестовали 11 октября на два месяца. Против футболистов возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Суд также арестовал брата Кокорина Кирилла и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
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Все четверо участвовали в драке с чиновниками в центре Москвы. В потасовке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель телеведущей «Первого канала». Защита Мамаева и адвокаты братьев Кокориных 15 октября обжаловали арест футболистов.

Теги: Павел Мамаев , загранпаспорт , следователь , избиение
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