Топ-менеджер Ford отменил поездку в Эр-Рияд после пропажи журналиста

Председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд отменил поездку на инвестиционную конференцию в Эр-Рияд после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters.

В компании не уточнили причину отмены визита Билла Форда в Саудовскую Аравию, а также не стали комментировать агентству, является ли пропажа Хашкаджи поводом для отмены поездки.

Как отмечает Reuters, ранее ряд топ-менеджеров западных компаний сообщили, что не поедут на инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии, известной под названием «Давос в пустыне». Речь идет об исполнительном директоре Uber Technologies Даре Хосровшахи, гендиректоре Viacom Бобе Бейкише и одном из основателей AOL Стиве Кейсе. Мероприятие также отказались освещать несколько западных СМИ, таких как CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg.

Ранее Би-би-си сообщал, что США и Великобритания могут объявить бойкот конференции в Саудовской Аравии из-за исчезновения Хашкаджи. Также отмечалось, что свою поездку в Эр-Рияд отменил глава Минфина США Стивен Мнучин, но в Белом доме опровергли эти данные.

Хашкаджи, писавший для газеты The Washington Post и критиковавший действие саудовских властей, пропал 2 октября. В последний раз он выходил на связь из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких властей, около 15 саудовских граждан могут быть причастны к возможному убийству Хашкаджи.

Президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» Саудовскую Аравию, если выяснится, что Эр-Рияд замешан в убийстве журналиста. При этом он подчеркнул, что не будет налагать на королевство санкции или сокращать поставки военной техники. Он также назвал глупостью разрыв сделок с Эр-Риядом из-за исчезновения Хашкаджи.

СМИ сообщали, что Британия готовит санкции против саудовских чиновников, которые могут быть причастны к пропаже журналиста. В ответ в Эр-Рияде заявили, что ответят на возможные ограничения «еще более жесткими мерами», напомнив о ключевой роли экономики королевства в мире.