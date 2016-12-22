В Белом доме не подтвердили отказ Мнучина ехать на конференцию в Эр-Рияд

Министр финансов США Стивен Мнучин намерен приехать на инвестиционную конференцию в Саудовскую Аравию, несмотря на публикации о возможном бойкоте этого мероприятия из-за возможной причастности саудовских спецслужб к убийству журналиста. Об этом заявил телеканалу АВС советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.
Он отметил, что министр «все еще планирует посетить конференцию», так как на ней будет рассматриваться в том числе вопрос противодействия финансированию терроризма. «Но тем не менее в зависимости от [решения] президента [США Дональда Трампа] и [результатов] расследования господин Мнучин обдумает развитие ситуации в течение недели, если всплывет новая информация», — добавил Кудлоу.
Ранее Би-би-си сообщала, что министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс могут бойкотировать конференцию в Эр-Рияде, если подтвердится версия об убийстве саудовскими спецслужбами журналиста в Стамбуле.
Поводом для подобной информации стало исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего на американскую The Washington Post и выступавшего с критикой Эр-Рияда. Он исчез 2 октября во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Советник турецкого президента Ясин Актай заподозрил в причастности к похищению и возможному убийству 15 граждан Саудовской Аравии. Турецкие власти запросили Эр-Рияд разрешить устроить обыск в консульстве. Президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» Эр-Рияд, если его причастность к убийству журналиста будет доказана, однако назвал «глупостью» разрыв сделок со страной в этом случае. Кроме того, СМИ сообщили о подготовке Великобританией санкций в отношении Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста.