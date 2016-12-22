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СМИ узнали о возможном бойкоте Британией и США конференции в Эр-Рияде
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СМИ узнали о возможном бойкоте Британией и США конференции в Эр-Рияде
Политика, 14:12
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СМИ узнали о возможном бойкоте Британией и США конференции в Эр-Рияде

Великобритания и США могут бойкотировать крупную инвестиционную конференцию в Эр-Рияде из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Би-би-си.

Некоторые спонсоры и медиагруппы уже решили не присутствовать на мероприятии, которое неофициально называют «Давос в пустыне». По данным дипломатических источников, министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс могут отказаться от участия в конференции. По данным источников телерадиокомпании, американские и европейские дипломаты также обсуждают принятие совместного заявления в случае, если версия об убийстве журналиста саудовскими агентами подтвердится.

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Контакт с Хашкаджи, который работал для газеты The Washington Post и выступал с критикой Эр-Рияда, был потерян 2 октября, когда он был в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Советник турецкого президента Ясин Актай заявил, что к пропаже и возможному убийству журналиста, скорее всего,​ причастны 15 граждан Саудовской Аравии. Власти Турции направили саудовскому послу в Анкаре запрос на обыск консульства в Стамбуле из-за исчезновения Хашкаджи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал саудовские власти доказать, что журналист покинул их консульство в Стамбуле.

Позднее турецкая газета Sabah сообщила, что часы Apple Watch, которые находились на руке журналиста, когда он был в консульстве, записали разговор с представителями дипучреждения. Как пишет издание, они свидетельствуют о том, что Хашкаджи был допрошен, подвергнут пыткам и убит. 

Теги: Саудовская Аравия , Великобритания , Инвестиции , журналисты
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