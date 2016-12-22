Трамп пообещал «суровое наказание» Эр-Рияду из-за саудовского журналиста

Эр-Рияд ждет «суровое наказание», если выяснится, что власти королевства причастны к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Трамп не стал уточнять, какое именно наказание ждет Саудовскую Аравию, отметив, что речь не идет о санкциях или сокращении продаж военной техники. «На карту поставлено многое. И может быть, особенно потому, что этот человек был репортером», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, его старший советник и зять Джаред Кушнер общался с наследным принцем Саудовской Аравии, который отрицал причастность королевства к исчезновению Хашкаджи.

Ранее американские сенаторы обязали Трампа провести расследование в связи с делом саудовского журналиста, причастные к исчезновению лица должны быть указаны в течение 120 дней. Хашкаджи работал колумнистом для газеты The Washington Post и критиковал власти Саудовской Аравии. Журналист пропал 2 октября, в последний раз он выходил на связь, находясь в консульстве королевства в Стамбуле.

По словам советника президента Турции Ясина Актая, Хашкаджи мог быть убит. По данным советника, к убийству могут быть причастны 15 человек из Саудовской Аравии. Власти Турции 8 октября направили запрос на обыск консульства королевства.