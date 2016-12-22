СМИ узнали о подготовке Лондоном санкций из-за саудовского журналиста

Власти Великобритании начали составлять список представителей саудовских силовых структур и чиновников, в отношении которых могут ввести санкции из-за исчезновения и возможного убийства журналиста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкаджи, пишет газета Independent со ссылкой на источник, близкий к Лондону и Эр-Рияду.

Составлением списка занимается МИД Великобритании. Тем, кто попадет в него могут попасть под санкции в рамках «поправки Магнитского», которая позволяет принять меры против иностранцев, обвиняемых в грубом нарушении прав человека.

В британском МИД заявили изданию, что им «нечего добавить» к заявлению министра иностранных дел Джереми Ханта, который ранее сказал, что в случае подтверждения обвинений, Эр-Рияд ждут серьезные последствия.

Хашкаджи исчез в Стамбуле 2 октября после того как направился в консульстве Саудовской Аравии. Советник турецкого президента Ясин Катай заявил, что к исчезновению журналиста, критиковавшего Эр-Рияд, могут быть причастны 15 саудитов, приехавших в Турцию. Он также не исключил, что Хашкаджи могли убить. Стамбул попросил Эр-Рияд разрешить обыск в консульстве, саудовский принц Мухаммед бен Сальман в ответ сказал, что готов пойти на этот шаг, поскольку королевству нечего скрывать.

Позже WP со ссылкой на источники сообщила, что власти Турции передали США аудио- и видеозаписи, доказывающие, что Хашкаджи пытали и убили в саудовском консульстве. В МВД Саудовской Аравии отвергли обвинения в убийстве журналиста, передает Reuters.

11 октября группа сенаторов написала письмо президенту США Дональду Трампу и призвала его в рамках «акта Магнитского» организовать расследование исчезновения журналиста и в случае подтверждения, что были нарушены права человека, в течение 120 дней назвать виновных в преступлении.

Позже Трамп заявил, что планирует позвонить королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азиз Аль Сауду и обсудить с ним исчезновение Хашкаджи.