Трамп назвал глупостью разрыв сделок с Эр-Риядом из-за убитого журналиста

Президент США Дональд Трамп назвал глупой идею не продавать оружие Саудовской Аравии из-за скандала вокруг пропавшего в саудовском консульстве журналиста. По его словам, это будет выгодно лишь России и Китаю

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На встрече с вернувшимся из Турции пастором Эндрю Брансоном Трамп поделился мыслями по поводу ответных мер в связи с возможным убийством в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле автора Washington Post Джамаля Хашогги. Комментируя предложение разорвать сделки по продаже оружия Эр-Рияду, глава Белого дома заявил, что в этом случае США лишь накажут сами себя, сообщает агентство Reuters.

Как считает Трамп, эта идея глупая, потому что место США немедленно займут Россия и Китай, которые как раз выиграют от всей этой истории.

При этом, как отмечает Bloomberg, в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS Трамп заявил, что руководство Саудовской Аравии заслуживает сурового наказания в том случае, если выяснится, что Хашогги действительно был убит. «Никто на самом деле не знает, что там произошло. Мы очень внимательно за этим наблюдаем. И мы будем очень недовольны, если выяснится, что все так и есть», - сказал Трамп.

Хашогги, который сам себя называл добровольным изгнанником и противником нынешнего режима в Саудовской Аравии, 2 октября зашел в консульство своей страны в Стамбуле, чтобы получить документы для грядущей свадьбы. С тех пор его никто не видел.

Как сообщала Washington Post, турецкие власти заявили, что у них есть данные о том. что сразу после входа в здание Хашогги был задержан сотрудниками спецслужб Саудовской Аравии, а позже убит. Тело его якобы было расчленено.

В Эр-Рияде все обвинения в свой адрес отрицают. Там заявляют, что журналист покинул консульство целым и невредимым.

Скандал вокруг Хашогги уже повлиял на представительство американских компаний на экономическом форуме в Эр-Рияде, который неофициально называется «Давосом в пустыне». От поездки в Саудовскую Аравию отказались Ричард Брэнсон, глава Viacom Боб Бэкиш, создатель операционной системы Android Энди Рубин, исполнительный директор Hewlett Packard Джоанна Поппер. Не поедет в Эр-Рияд и CEO Uber Дара Хосровшахи, объяснивший, что у него есть другие причины для отмены визита.