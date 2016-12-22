Кудрин поддержал идею о внешней торговле в национальных валютах

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что некоторые страны «с удовольствием» перейдут на расчет в национальных валютах при торговле с Москвой. Об этом он заявил журналистам после выступления в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«Я в целом поддерживаю тенденцию, что с некоторыми странами нам возможно вести часть торговли в национальных валютах», — сказал он. По словам Кудрина, только часть сделок можно проводить в нацвалютах, поскольку у Москвы нет равного объема экспорта и импорта с разными странами. Торговля в национальных валютах, по его словам, возможна только со странами с «мягкими валютами» — например с китайским юанем.

«Рубли, как известно, не имеют на рынке такую ликвидность, как другие резервные валюты. Вот почему не все захотят переходить на рубль, это дополнительные издержки», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Полностью отказаться от расчетов в евро и долларах невозможно, подчеркнул Кудрин. «Наш главный торговый партнер — Европейский союз — вряд ли захочет [переходить на расчеты в рублях]. Мы закупаем в ЕС много товаров, технологий, и нам нужны резервные, устойчивые валюты — те же евро. Мы не можем отказаться от того, чтобы получать евро в расчетах», — отметил он.

В июле эксперты ВТБ подготовили предложение по увеличению использования рубля в международных расчетах. Глава банка Андрей Костин попросил президента Владимира Путина поддержать эту идею и поручить Банку России и властям рассмотреть ее. Однако глава государства заявлял, что Россия не планирует полностью отказаться от доллара.

В начале октября Костин сообщил, что Путин поддержал его предложение по дедолларизации экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что этот процесс является очень сложным и займет много времени. По данным источников The Bell, правительство готовит собственный проект по отказу от доллара, при этом документ не предусматривает полной дедолларизации экономики.

Власти предлагают сконцентрироваться на создании возможностей для расчетов в нацвалютах, облегчить валютный контроль и либерализировать валютное законодательство. Позднее в пресс-службе кабинета министров подтвердили, что обсуждают план по снижению зависимости российской экономики от доллара.