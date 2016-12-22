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Кудрин поддержал идею о внешней торговле в национальных валютах
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Кудрин поддержал идею о внешней торговле в национальных валютах
Экономика, 12:10
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Кудрин поддержал идею о внешней торговле в национальных валютах

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что некоторые страны «с удовольствием» перейдут на расчет в национальных валютах при торговле с Москвой. Об этом он заявил журналистам после выступления в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«Я в целом поддерживаю тенденцию, что с некоторыми странами нам возможно вести часть торговли в национальных валютах», — сказал он. По словам Кудрина, только часть сделок можно проводить в нацвалютах, поскольку у Москвы нет равного объема экспорта и импорта с разными странами. Торговля в национальных валютах, по его словам, возможна только со странами с «мягкими валютами» — например с китайским юанем.

«Рубли, как известно, не имеют на рынке такую ликвидность, как другие резервные валюты. Вот почему не все захотят переходить на рубль, это дополнительные издержки», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Полностью отказаться от расчетов в евро и долларах невозможно, подчеркнул Кудрин. «Наш главный торговый партнер — Европейский союз — вряд ли захочет [переходить на расчеты в рублях]. Мы закупаем в ЕС много товаров, технологий, и нам нужны резервные, устойчивые валюты — те же евро. Мы не можем отказаться от того, чтобы получать евро в расчетах», — отметил он.

В июле эксперты ВТБ подготовили предложение по увеличению использования рубля в международных расчетах. Глава банка Андрей Костин попросил президента Владимира Путина поддержать эту идею и поручить Банку России и властям рассмотреть ее. Однако глава государства заявлял, что Россия не планирует полностью отказаться от доллара.

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В начале октября Костин сообщил, что Путин поддержал его предложение по дедолларизации экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что этот процесс является очень сложным и займет много времени. По данным источников The Bell, правительство готовит собственный проект по отказу от доллара, при этом документ не предусматривает полной дедолларизации экономики.

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Власти предлагают сконцентрироваться на создании возможностей для расчетов в нацвалютах, облегчить валютный контроль и либерализировать валютное законодательство. Позднее в пресс-службе кабинета министров подтвердили, что обсуждают план по снижению зависимости российской экономики от доллара.

Теги: Алексей Кудрин , Валюта , Доллар
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