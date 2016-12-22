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СМИ узнали о подготовке правительством плана по отказу от доллара
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СМИ узнали о подготовке правительством плана по отказу от доллара
Экономика, 00:44
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СМИ узнали о подготовке правительством плана по отказу от доллара
По данным The Bell, проект документа премьер может утвердить «через одну две недели». Ранее свои предложения по дедолларизации российской экономики президенту представил глава ВТБ Андрей Костин
Дмитрий Медведев (справа) с вице-премьерами (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. В обсуждении участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры, уточняют собеседники.

О каких-либо ограничительных или запретительных мерах речи в разрабатываемом правительством проекте не идет, уточняет один из собеседников. Он уверяет, что «запрета расчетов в долларах не будет». По его словам, основной упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. По словам другого источника, план также предусматривает облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Главная цель, которую преследует правительство, перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России — Китаем и ЕС — в юани и евро, со странами ЕАЭС — в рубли, объясняют собеседники. Для выполнения этой задачи потребуется создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах, поясняют источники. Среди таких механизмов они называют создание на уровне центральных банков инструментов, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках.

По данным The Bell, утвердить проект документа премьер Дмитрий Медведев планирует «через одну-две недели».

Костин попросил Путина поддержать дедолларизацию
Финансы

В середине июля глава ВТБ Андрей Костин, последовательно выступающий за дедолларизацию российской экономики, в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Тогда же он попросил главу государства поддержать курс на дедолларизацию и поручить правительству и ЦБ рассмотреть подготовленные банком предложения. В минувший вторник глава ВТБ заявил, что президент «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

Один из источников The Bell поясняет, что готовящийся правительством план — это не итог предложений Костина. По словам собеседника, дедолларизацию в правительстве обсуждают с тех пор, как президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о санкциях (CAATSA).

РБК направил в ВТБ запрос с просьбой о комментарии.

Автор: Мария Бондаренко.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: рубли , доллары , валюта
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