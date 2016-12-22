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Песков назвал процесс дедолларизации сложным и долгим
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Песков назвал процесс дедолларизации сложным и долгим
Финансы, 12:51
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Песков назвал процесс дедолларизации сложным и долгим

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации является очень сложным и займет много времени, передает корреспондент РБК.

​«Это очень сложный процесс. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени. Это очень и очень длительный и скрупулезный труд», — сказал он.

Песков добавил, что Путин говорил о необходимости расширения практики использования рубля в расчетах с внешними партнерами и сокращения доли доллара в общих объемах международных расчетов. По словам пресс-секретаря, тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах сейчас существует в самых разных направлениях.

Костин рассказал о поддержке Путиным предложений по дедолларизации
Финансы

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что Путин поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики.

Специалисты банка в июле подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Тогда Костин попросил президента поддержать дедолларизацию и поручить ЦБ и правительству рассмотреть предложение ВТБ. Впоследствии Путин заявлял, что Россия не будет полностью отказываться от доллара.

Теги: Андрей Костин , Дмитрий Песков , дедолларизация
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