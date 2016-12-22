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Кудрин стал доктором наук
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Кудрин стал доктором наук
Политика, 17:30
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Кудрин стал доктором наук
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин защитил докторскую диссертацию, процедура проходила в РАНХиГС. Кандидатскую диссертацию Кудрин защитил еще в 1988 году в Институте экономики АН СССР
Алексей Кудрин (Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 26 сентября защитил докторскую диссертацию по теме «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики». Об этом сообщил журналистам представитель Счетной палаты. По его словам, Кудрин защитил диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС, диссертация опубликована на сайте академии).

В приказе академии (есть у РБК) указывается, что председателем диссертационного совета по защите диссертации Кудрина был академик РАН Абел Аганбегян. Также в совет вошли доктора экономических наук Сергей Дубинин, Инна Рыкова и Александр Хандруев.

Оппонентами Кудрина стали директор по научной работе Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, заведующий лабораторией макроэкономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский, ведущий научный сотрудник этой же лаборатории Вячеслав Моргунов и завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

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Кудрин в 1988 году стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в Институте экономики АН СССР, отмечает ТАСС. Тема работы — «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования».

С 2000 по 2011 год Кудрин занимал пост министра финансов России, в 2000–2004 и 2007–2011 годах также был заместителем председателя правительства. В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату. Основной задачей на этом посту он назвал «снижение коррупции в финансовой сфере».

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Алексей Кудрин , диссертация , защита , РАНХиГС
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