Кудрин стал доктором наук

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин защитил докторскую диссертацию, процедура проходила в РАНХиГС. Кандидатскую диссертацию Кудрин защитил еще в 1988 году в Институте экономики АН СССР

Алексей Кудрин (Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 26 сентября защитил докторскую диссертацию по теме «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики». Об этом сообщил журналистам представитель Счетной палаты. По его словам, Кудрин защитил диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС, диссертация опубликована на сайте академии).

В приказе академии (есть у РБК) указывается, что председателем диссертационного совета по защите диссертации Кудрина был академик РАН Абел Аганбегян. Также в совет вошли доктора экономических наук Сергей Дубинин, Инна Рыкова и Александр Хандруев.

Оппонентами Кудрина стали директор по научной работе Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, заведующий лабораторией макроэкономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский, ведущий научный сотрудник этой же лаборатории Вячеслав Моргунов и завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

Кудрин в 1988 году стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в Институте экономики АН СССР, отмечает ТАСС. Тема работы — «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования».

С 2000 по 2011 год Кудрин занимал пост министра финансов России, в 2000–2004 и 2007–2011 годах также был заместителем председателя правительства. В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату. Основной задачей на этом посту он назвал «снижение коррупции в финансовой сфере».