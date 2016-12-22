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СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области
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СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области
Общество, 17:54
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СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области

В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело против замначальника исправительной колонии № 3 в Новотроицке Евгения Матыцина. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета России.

Как уточняется на сайте регионального следственного управления, дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По данным следствия, подозреваемый «скрыл факт дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества». Кроме того, в январе 2015 — августе 2016 года замначальника ИК вместе с другими сотрудниками колонии превысил свои полномочия в отношении осужденных и совершил в их отношении противоправные действия для склонения к сотрудничеству с администрацией колонии и сокрытия недостатков ее работы.

Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии
Общество

Ранее адвокат правозащитного фонда «Общественное мнение» Ирина Бирюкова сообщила, что число потерпевших в деле о пытках в ярославских колониях выросло до пяти. Новыми потерпевшими признали Степана Нуждина, Артура Гукосяна, а также Тарновского и Николаева, чьи имена неизвестны. Следствие возбудило шесть уголовных дел по факту избиения заключенных и объединило их в одно производство.

Видео с пытками в ИК-1 Ярославля, на котором видно, как сотрудники колонии избивают заключенного Евгения Макарова, было опубликовано в «Новой газете». СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, по нему проходят 12 человек. Позднее следствие возбудило еще два дела о пытках Макарова в ярославской ИК-8, куда его перевели в конце 2017 года. После этого суд арестовал замначальника отдела безопасности колонии Сардора Сиябова.

Теги: насилие , Заключенные , колония , превышение полномочий
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