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Суд арестовал фигуранта нового дела об избиениях в ярославской колонии
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Суд арестовал фигуранта нового дела об избиениях в ярославской колонии
Дело о пытках в колонии Ярославля, 14:07
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Суд арестовал фигуранта нового дела об избиениях в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля постановил поместить под арест замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова в рамках нового дела об избиении осужденных в ярославской колонии №1, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ранее в среду, 29 августа, сообщалось о его задержании. Вместе с ним был задержан Дмитрий Никитинко.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил поместить Сардора Зиябова под арест до 20 сентября», — сказали РБК в пресс-службе.

«Новая газета» опубликовала новые записи избиений в ярославской колонии
Общество

Новое уголовное дело было возбуждено после того, как «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники в форме избивали заключенных. В СК сообщили, что события, запечатленные на видео, происходили в ноябре 2016 года. Тогда в ярославской колонии проводились плановые мероприятия, с привлечением сотрудников ИК-8. Следователи установили, что, когда осужденные бегом следовали по коридору, неназванные сотрудники ФСИН били их ногами, руками и резиновыми палками. По этому делу были задержаны Зиябов и Никитинко. Следствие ходатайствовало об их аресте.

О нарушениях в ярославской колонии стало известно, когда в июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ФСИН избивали заключенных. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия). По этому делу проходят 12 сотрудников колонии, 11 из которых находятся под арестом.
Теги: ГУ ФСИН , исправительная колония , Заключенные
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