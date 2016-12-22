Суд арестовал фигуранта нового дела об избиениях в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля постановил поместить под арест замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова в рамках нового дела об избиении осужденных в ярославской колонии №1, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ранее в среду, 29 августа, сообщалось о его задержании. Вместе с ним был задержан Дмитрий Никитинко.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил поместить Сардора Зиябова под арест до 20 сентября», — сказали РБК в пресс-службе.