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Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии
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Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии
Дело о пытках в колонии Ярославля, 16:51
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Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии
Видеозапись пыток заключенного ярославской колонии ИК-1 Евгения Макарова попала в СМИ благодаря тому, что ее украл другой заключенный, заявил замглавы ФСИН. Адвокат Макарова это отрицает
Анатолий Рудый (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Видеозапись пыток осужденного в ярославской колонии ИК-1 Евгения Макарова попала к правозащитникам, а затем в СМИ после того, как была украдена другим заключенным. Об этом на специальном заседании СПЧ сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что о пытках в ярославской колонии стало известно еще и потому, что руководство ИК настаивало на записи избиения на видеорегистраторы. Сотрудники колонии «исполнили указание директора, и запись видеорегистратора велась», добавил Рудый.

«Потом было нарушено условие хранения: не хранили как положено, был допуск осужденного, и произошло воровство этой записи», — объяснил он. Чиновник добавил, что публикация видеозаписи — «это в определенной степени хорошо» и для ФСИН, так как с неправомерным применением насилия необходимо бороться.

Адвокат Макарова Ирина Бирюкова назвала слова замглавы ФСИН «оправданием». По ее словам, кражи видеозаписи не было. «ФСИН оправдывается. Кражи не было. По их же заявлениям записи хранятся месяц, — сказала она «Интерфаксу». — Видео я получила за недели три до публикации в «Новой газете». В газету я его передала за неделю до публикации».

Видео пыток над Макаровым опубликовала «Новая газета» 20 июля. В издании сообщали, что получили запись от юристов фонда «Общественный вердикт».

На записи, длящейся десять минут, около десятка сотрудников ФСИН в форме избивают заключенного, на которого надеты наручники. Как писала «Новая газета», следователи отказывались возбуждать уголовное дело после просмотра видеозаписи.

После появления видео в СМИ было возбуждено уголовное дело о пытках в ИК-1, по которому проходят 12 сотрудников колонии. Позднее «Новая газета» опубликовала еще одно видео, которое журналистам передали также юристы фонда «Общественный вердикт». На второй записи сотрудники той же ярославской колонии, стоящие вдоль стены, бьют заключенных, которых прогоняют по коридору. СК после этой публикации возбудил еще одно уголовное дело.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ГУФСИН , ИК-1
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