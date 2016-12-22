Число фигурантов дела о пытках в колонии в Ярославле увеличилось до 12

Следствие задержало еще четырех фигурантов дела о пытках в ярославской исправительной колонии № 1. Все они являются сотрудниками исправительного учреждения и также подозреваются в избиении заключенного Евгения Макарова. Об этом заявил газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова. По ее словам, Заволжский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайства об их аресте 2 августа. Имена и должности задержанных собеседница издания не назвала. Кроме того, неизвестно, предъявлено ли им обвинение. Таким образом общее число фигурантов дела о пытках в колонии увеличилось до 12. Ранее восемь подозреваемых были арестованы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Ярославской области. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила РБК, что не комментирует эту информацию. «Пока не комментируем», — сказала она.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) после публикации в «Новой газете» 20 июля ​видеозаписи с избиением в указанной колонии заключенного Евгения Макарова.