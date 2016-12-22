Число потерпевших по делу о пытках в ярославских колониях достигло пяти

В деле о пытках в ярославских колониях появились еще четверо потерпевших. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката правозащитного фонда «Общественное мнение» Ирину Бирюкову.

Новыми потерпевшими признали Степана Нуждина, Артура Гукосяна, а также заключенных Тарновского и Николаева, чьи имена неизвестны правозащитникам. Таким образом число потерпевших возросло до пяти. Следствие возбудило шесть уголовных дел по факту избиения заключенных. Все они объединены в одно производство.

Видео о пытках в ИК-1 в Ярославле было опубликовано в июле в «Новой газете». На нем сотрудники колонии избивали заключенного Евгения Макарова. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России), по которому проходят 12 человек. 11 из них находятся в СИЗО, а еще один под домашним арестом. Сотрудники ИК-1 объяснили, что избиение заключенного Макарова санкционировало начальство, а видео записывалось для отчета.

Впоследствии следствие возбудило еще два дела о пытках Макарова в ярославской колонии №8, куда он был переведен из ИК-1 в конце 2017 года.

В результате суд арестовал замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова. Адвокат Ирина Бирюкова рассказывала РБК, что по третьему делу проходит еще один потерпевший.