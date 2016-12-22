Адвокат сообщил о возбуждении нового дела о пытках в ярославской колонии

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело о пытках в ярославских колониях, сообщила РБК адвокат Евгения Макарова Ирина Бирюкова.
«Это дело возбуждено по поводу избиения Жени Макарова в декабре 2017 года. Нам постоянно отказывали в возбуждении дела, а сейчас оказывается, что оно возбуждено, и по нему он [Макаров] проходит потерпевшим», — пояснила она.
По словам Бирюковой, речь идет об избиениях Макарова сотрудниками колонии №8, куда он был переведен из ИК-1 в конце 2017 года. Она добавила, что по этому делу есть еще один потерпевший, которого избили в этот же день.
«Мы не комментируем», — заявила РБК официальный представитель СК России Светлана Петренко.
20 июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 в Ярославле избивают человека в наручниках. Региональное управление ФСИН организовало проверку, а Следственный комитет возбудил дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). В начале августа число фигурантов дела достигло 12 человек. Сотрудники ИК-1 рассказали, что избиение заключенного Макарова санкционировало начальство, а видео пыток записывалось для отчета.
После того как «Новая газета» опубликовала новое видео об избиениях заключенных, СКР возбудил второе уголовное дело. В его рамках суд арестовал замначальника отдела безопасности ИК №8 Сардора Зиябова. По второму делу следствие признало осужденного Макарова потерпевшим.