В Казани по подозрению в избиении осужденного задержали сотрудников ФСИН

В Казани задержали двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по подозрению в избиении одного из осужденных исправительной колонии (ИК) №18. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по Татарстану.

По предварительной версии, сотрудники ИК-18 Ленар Гаязов и Андрей Семенов в августе избили одного из осужденных и причинили ему телесные повреждения «в виде множественных кровоподтеков». Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Суд заключил обоих сотрудников ФСИН под домашний арест. Своей вины они не признали. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.

Также следователи установили, что Гаязов причастен еще к одному избиению заключенного, совершенному в 2015 году.

​В июле «Новая газета» опубликовала видео с избиениями заключенного Евгения Макарова в ИК-1 в Ярославской области. Запись была сделана в конце июня 2017 года. СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, фигурантами которого стали 12 человек. По предварительным данным, избиение произошло после «словесного конфликта» между заключенным и инспектором колонии.