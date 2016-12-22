Ходорковский заявил об опасности расследования гибели журналистов в ЦАР

Расследование гибели журналистов в ЦАР сопряжено с опасностью для тех, кто в нем участвует, предупредил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. До конца августа он также являлся спонсором проекта «Центр управления расследованиями», сотрудники которого погибли в африканской стране.

Ходорковский отмечает, что один из свидетелей по делу погиб в ЦАР «при крайне странных обстоятельствах».

Экс-глава ЮКОСа также рассказал, что расследование произошедшего в африканской стране начал и Петр Верзилов, участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны». Ходорковский со слов друзей Верзилова утверждает, что тот был отравлен в день получения некоего отчета. Накануне, 19 сентября, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила «Дождю», что Верзилову поступила информация о расследовании гибели журналистов от «человека, с которым он предварительно связался месяц назад». По ее словам, отчет был отправлен из ЦАР, информацию в нем Верзилов в разговоре с Толоконниковой назвал «сенсационной».

Ходорковский полагает, что получение отчета и отравление Верзилова связаны. В связи с этим он предупредил другие «группы, занимающиеся этим расследованием», об опасности и призвал «не расшифровывать данную друзьями Петра информацию».

Петр Верзилов 11 сентября был госпитализирован в токсикореанимационное отделение клинической больницы им. Бахрушиных, но известно об этом стало только на следующий день со слов участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной. Спустя два дня она рассказала, что Верзилов пришел в сознание. Позднее его для лечения перевезли в Германию, сообщила другая участница Pussy Riot Мария Алехина. Немецкие врачи 18 сентября сообщили, что предполагают, что Верзилов оказался в больнице из-за некоего вещества, воздействующего на нервную систему.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля при невыясненных обстоятельствах. Они готовили материал для «Центра управления расследованиями» о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера в этой стране. В момент нападения журналисты направлялись в город Декоа. Как позднее сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, со слов водителя журналистов, которому удалось выжить, следует, что машину с журналистами остановил патруль и предостерег их от дальнейшей поездки, но россияне настояли на своем, и автомобиль пропустили.

Расследование гибели журналистов ведет Следственный комитет России, сотрудники ведомства съездили в ЦАР, где ознакомились с материалами дела и допросили водителя.