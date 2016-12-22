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Захарова рассказала о показаниях водителя погибших в ЦАР журналистов
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Захарова рассказала о показаниях водителя погибших в ЦАР журналистов
Политика, 15:50
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Захарова рассказала о показаниях водителя погибших в ЦАР журналистов
Водитель, сопровождавший российских журналистов в ЦАР, должен был работать с ними в течение 10 суток, рассказала Мария Захарова. По ее словам, в день нападения журналистов отговаривали продолжать поездку, но они настояли на своем
Автомобиль, на котором передвигались российские журналисты (Фото: источник РБК)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала журналистам о показаниях водителя погибших в ЦАР российских журналистов, передает корреспондент РБК.

«7 августа сотрудники посольства (России. — РБК) в ЦАР провели встречу с национальной жандармерией ЦАР», — рассказала она.

По ее словам, дипломаты также переговорили с перевозившим журналистов шофером. Как отметила Захарова, из слов водителя следует, что он встретился с журналистами 29 июля в одном из кафе Банги. Журналисты предложили ему «сопровождать их на личном автомобиле в течение десяти суток».

Захарова подтвердила, что журналисты пытались попасть на военную базу, но получили отказ.

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30 июля около 11 часов утра журналисты отправились в Бамбари. По пути они сделали остановку в городе Дамара, в 70 км к северу от Банги, там несколько часов вели съемку. После этого они попросили водителя везти их в город Декоа, который находится севернее запланированного маршрута.

В 18:30 в Сибю их остановил патруль и настоятельно рекомендовал не ехать дальше. «Однако журналисты настояли на своем и, ссылаясь на то, что куда-то торопятся, вступили в спор с патрулем», — сказала Захарова. В конце концов патруль согласился их пропустить.

В целом, добавила Захарова, водитель повторяет озвученную им ранее версию про ограбление, которое произошло между 20 и 21 часами по местному времени.

Представитель МИДа также сообщила, что важной уликой в расследовании могут стать ноутбук и мобильный телефон одного из журналистов, в телефоне были две сим-карты — российская и центральноафриканская. Сейчас российская сторона готовит запросы к оператору мобильной связи в ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных одним из погибших россиян.

Российские журналисты — военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев — были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля. Тела журналистов были найдены в 23 км от города Сибю. На месте убийства также был найден автомобиль с отверстиями от пуль, однако ранее сообщалось, что не было ни техники, ни денег, принадлежавших журналистам.

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Ранее официальный представитель МИДа рассказывала, что согласно предварительным данным нападение на журналистов было совершено с целью ограбления, а погибли они при попытке оказать сопротивление.

Как сообщал Центр управления расследованиями (ЦУР), отправивший журналистов в командировку, журналисты планировали снять документальный фильм о деятельности в республике российской Част​ной военной компании Вагнера (ЧВК). Главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин также сообщал, что журналисты хотели попасть на территорию военной базы, на которой находятся охраняющие президента республики россияне. На территорию базы их не пустили, объяснив, что для этого нужна аккредитация.

Мария Захарова называла сообщения о съемках фильма о ЧВК «околесицей». «По непонятным причинам российская группа свой визит и свою работу не согласовала, подобные заявки не поступали заранее в правоохранительные и силовые органы», — сказала она, комментируя попытки журналистов проникнуть на базу.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Демченко.
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