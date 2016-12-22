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Немецкие врачи рассказали о причинах отравления Верзилова
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Немецкие врачи рассказали о причинах отравления Верзилова
Политика, 11:40
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Немецкие врачи рассказали о причинах отравления Верзилова
Находящийся в берлинской клинике Петр Верзилов, скорее всего, был отравлен веществом, которое воздействует на нервную систему, считают врачи. Другого объяснения они пока не видят
Петр Верзилов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен, сообщает Reuters со ссылкой на представителя клиники в Берлине, куда Верзилов был доставлен на лечение.

По его словам, причиной заболевания Верзилова стало вещество, которое воздействует на нервную систему. Другое объяснение состояния активиста найти трудно, отметил представитель клиники. В настоящее время жизни Верзилова ничего не угрожает, хотя он все еще нуждается в интенсивной медицинской помощи.

​Информация о госпитализации Верзилова появилась 12 сентября, в тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

Петра Верзилова доставили в Германию для лечения
Общество

16 сентября он был доставлен в Германию. Как рассказала участница Pussy Riot Мария Алехина, перелет в Берлин организовали участница группы Надежда Толоконникова и друзья из Германии. «Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю», — рассказала тогда Алехина.

Агентство Reuters сообщило тогда, что состояние здоровья активиста ухудшилось, он потерял слух, зрение и способность ходить. Однако Алехина заявила, что информация об ухудшении состояния здоровья Верзилова «старая». «Он [Верзилов] видит и слышит, информация [Reuters об ухудшении состояния активиста] старая. Но диагноза тоже пока нет», — заверила тогда Алехина.

11 сентября Верзилова госпитализировали в бессознательном состоянии. По словам его девушки Вероники Никульшиной, активист пришел домой после суда по делу о неповиновении полиции и сказал, что «начинает терять сознание». Позже Верзилову стало хуже, он перестал разговаривать и ходить, у него начались судороги.

Петр Верзилов пришел в сознание
Общество

Активист пришел в сознание только 14 сентября. Как рассказала Никульшина, он начал узнавать ее и свою мать, но оставался в бредовом состоянии.

До 2009 года Петр Верзилов участвовал в деятельности арт-группы «Война», после чего перешел в Pussy Riot. Последняя громкая акция с его участием произошла во время финального матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве. Он, Никульшина и две другие участницы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме во время игры сборных Франции и Хорватии. Участников акции арестовали на 15 суток и оштрафовали на 1,5 тыс. руб.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Врачи , отравление , диагноз
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