Петра Верзилова доставили в Германию для лечения

Участника Pussy Riot Петра Верзилова привезли в Берлин, где он пройдет лечение после того как попал в реанимацию в Москве. Его близкие говорили, что он мог быть отправлен медицинскими препаратами

Петр Верзилов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Активист арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов прибыл в Германию для лечения после сильного отравления, заявила участница Pussy Riot Мария Алехина «РИА Новости».

По ее словам, перелет в Берлин организовали участница группы Надежда Толоконникова и друзья из Германии. «Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю», — сказала Алехина. Кроме того, Толоконникова опубликовала в Twitter видеозапись, на которой Верзилов сидит в самолете после приземления.

11 сентября Верзилова госпитализировали в бессознательном состоянии. Его девушка Вероника Никульшина рассказала, что активисту стало плохо после суда по делу о неповиновении полиции. Когда она пришла домой, Верзилов сказал, что «начинает терять сознание», позже его состояние ухудшилось — он перестал разговаривать и «прямо ходить», у него начались судороги.

Как сообщала «Медуза» со ссылкой на близких Верзилова, активист отравился или же его отравили холинолитиками — препаратами, которые принимают, в частности, при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона и астме.

14 сентября Верзилов пришел в сознание, по словам Никульшиной, он начал узнавать ее и свою мать, но оставался в бредовом состоянии и страдал галлюцинозом. На следующий день стало известно, что активиста Pussy Riot отправят на лечение в Берлин.

До 2009 года Верзилов принимал участие в деятельности арт-группы «Война». Позже он перешел в Pussy Riot. В последний раз он участвовал в акциях группы на финале чемпионата мира по футболу в Москве. Тогда Верзилов, Никульшина и еще две участницы Pussy Riot выбежали на поле в полицейском форме, все они были арестованы на 15 суток и получили штрафы в размере 1,5 тыс. руб.