Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов

Российские следователи изучили в Центральноафриканской Республике (ЦАР) материалы дела о погибших в конце июля российских журналистах и повторно допросили водителя, который перевозил их. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Также следователи осмотрели вещественные доказательства и автомобиль, на котором передвигались Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Тела погибших журналистов обнаружили в начале августа возле города Сибю в ЦАР. У них при себе не оказалось денег и техники. На месте преступления также находился обстрелянный автомобиль. Позднее правоохранители нашли ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон одного из убитых россиян.

Журналисты прибыли в ЦАР по заданию Центра управления расследованиями, который ранее финансировал Михаил Ходорковский.

Водителю удалось выжить, он был задержан и допрошен — мужчина также указывал, что их намеревались ограбить. Позднее газета «Фонтанка» сообщила, что мужчине запретили общаться с прессой.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, целью убийства журналистов было ограбление, они погибли при попытке оказать сопротивление.