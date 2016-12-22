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Ходорковский прекратил финансирование ЦУР и принял отставку главреда
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Ходорковский прекратил финансирование ЦУР и принял отставку главреда
Гибель журналистов в ЦАР, 29 авг, 23:45
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Ходорковский прекратил финансирование ЦУР и принял отставку главреда
Михаил Ходорковский объявил, что прекращает поддерживать проект «Центр управления расследованиями» в качестве инвестора
Михаил Ходорковский (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Экс-глава ЮКОС, предприниматель Михаил Ходорковский больше не будет финансировать ​«Центр управления расследованиями». Он также объявил, что принял заявление об отставке главного редактора проекта Андрея Коняхина. Заявление Ходорковского опубликовано на сайте «МБХ Медиа».

По словам Ходорковского, поводом для этого стало изучение обстоятельств убийства российских ​журналистов, отправившихся в Центральную африканскую республику снимать фильм для ЦУР. Военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты 30 июля в ЦАР.

«Существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)», — написал Ходорковский. Он добавил, что, по его мнению, ответственность «за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа».

«Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему», — подчеркнул Ходорковский.

Андрей Коняхин сказал РБК, что намерен ехать в ЦАР. «ЦУРа больше нет», написал он в Facebook. Он подчеркнул, что будет искать убийц журналистов «теперь как независимый корреспондент».

Ходорковский напомнил, что расследованием убийства журналистов занимается отдельная команда, не имеющая отношения к ЦУР, она работает в Африке. «Я объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении. Итоги мы планируем получить до конца года», — рассказал Ходорковский.

Журналисты Джемаль, Расторгуев и Радченко отправились в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности наемников российской ЧВК Вагнера в этой стране. Заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова говорила, что журналисты собирались встретиться в ЦАР с фиксером — представителем миссии ООН по имени Мартин. Журналисты были убиты по пути в город, где они должны были встретиться с Мартином.

Авторы: Павел Казарновский, Александр Атасунцев.
Теги: Михаил Ходорковский , ЦАР
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