Участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание после сильного отравления и покинул реанимацию, где пробыл четыре дня. Его близкие сообщали, что он был отравлен холинолитиками

Петр Верзилов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Участник арт-группы Pussy Riot и издатель интернет-СМИ «Медиазона» Петр Верзилов пришел в сознание после тяжелого отравления. Об этом сообщила «Медузе» его подруга Вероника Никульшина. В разговоре с RTVI она подтвердила эту информацию.

По ее словам, он уже узнает ее и свою мать, но по-прежнему остается в бредовом состоянии и страдает галлюцинозом​. «Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — отметила она.

Верзилов попал в столичную клиническую больницу имени Бахрушиных вечером 11 сентября в тяжелом состоянии и без сознания. Никульшина рассказала, что Верзилову стало плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции, которое прошло 11 сентября. Она отметила, что в тот вечер молодой человек начал терять зрение, его состояние постепенно ухудшалось, он перестал разговаривать, не мог ходить, потом у него начались судороги. Его доставили в токсико-реанимационное отделение Бахрушинской больницы, а позже перевели в реанимацию института имени Склифосовского.​

Как уточняет «Медуза» со ссылкой на близких Верзилова, он отравился или был отравлен большой дозой холинолитиков — лекарственных препаратов, которые применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях.

До 2009 года Петр Верзилов участвовал в деятельности арт-группы «Война», после чего перешел в Pussy Riot. Последняя громкая акция с его участием произошла во время финального матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве. Он, Никульшина и две другие участницы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме во время игры сборных Франции и Хорватии. Всех их арестовали на 15 суток и оштрафовали на 1,5 тыс. руб.