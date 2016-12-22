ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,03 67,40 EUR Нал. 80,20 78,66 USD Бирж. 68,10 -0,15 EUR Бирж. 79,23 -0,55 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6469,60 -15,12 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26124,38 -0,08% Nasdaq 8008,12 -0,07%
Петр Верзилов пришел в сознание
Лента новостей
В Москве полиция проверила здание из-за забытых кроссовок и термоса 21:14, Общество Цепная реакция: история крушения банка Lehman Brothers 21:13, Бизнес  Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС 21:02, Политика Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА 20:53, Политика Судья рассказал о грозящем Манафорту тюремном сроке 20:26, Политика Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА 20:08, Политика ЦБ повысил ставку и прогноз инфляции: оптимизма на рынках мало 20:06, Quote Двух старших сестер Хачатурян признали вменяемыми 19:58, Общество Петр Верзилов пришел в сознание 19:53, Общество Минобороны проверит данные экс-главы МГБ Грузии о тайных опытах США 19:36, Политика Участника митинга в Волоколамске обвинили в нападении на экс-главу района 19:35, Политика Хоккеист «Детройта» Зеттерберг завершил карьеру из-за травмы спины 19:35, Спорт Лавров предостерег «вынашивающих силовой сценарий» в Донбассе 19:33, Политика 6 женщин, изменивших представление о российском онлайн-образовании 19:24, Pink В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍ 19:09, Политика В Москве запустят пробный шеринг электроскутеров 18:51, Свое дело Центробанк Индии отказался считать криптовалюты платежным средством 18:29, Крипто Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России 17:51, Политика РПЦ пригрозила Константинополю полным разрывом отношений 17:51, Общество Черчесов впервые прокомментировал натурализацию капитана «Ганновера» 17:46, Спорт США и Китай могут договориться: рынок акций поверил в такою перспективу 17:37, Quote США отвергли стремление заместить газ из «Северного потока-2» своим СПГ 17:37, Экономика Электронный кошелек Exodus обновили: в него добавили Tron и Tether 17:08, Крипто На севере Крыма введут режим ЧС из-за химического выброса 17:03, Общество Бывший глава штаба Трампа согласился признать вину 16:52, Политика Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс» 16:47, Общество На Украину прибыли экзархи Константинополя по вопросу автокефалии УПЦ 16:42, Политика Вице-премьер Борисов назвал долю рубля в расчетах с Индией 16:12, Политика
Петр Верзилов пришел в сознание
Общество, 19:53
0
Петр Верзилов пришел в сознание
Участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание после сильного отравления и покинул реанимацию, где пробыл четыре дня. Его близкие сообщали, что он был отравлен холинолитиками
Петр Верзилов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Участник арт-группы Pussy Riot и издатель интернет-СМИ «Медиазона» Петр Верзилов пришел в сознание после тяжелого отравления. Об этом сообщила «Медузе» его подруга Вероника Никульшина. В разговоре с RTVI она подтвердила эту информацию.

По ее словам, он уже узнает ее и свою мать, но по-прежнему остается в бредовом состоянии и страдает галлюцинозом​. «Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — отметила она.

Верзилов попал в столичную клиническую больницу имени Бахрушиных вечером 11 сентября в тяжелом состоянии и без сознания. Никульшина рассказала, что Верзилову стало плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции, которое прошло 11 сентября. Она отметила, что в тот вечер молодой человек начал терять зрение, его состояние постепенно ухудшалось, он перестал разговаривать, не мог ходить, потом у него начались судороги. Его доставили в токсико-реанимационное отделение Бахрушинской больницы, а позже перевели в реанимацию института имени Склифосовского.​

Как уточняет «Медуза» со ссылкой на близких Верзилова, он отравился или был отравлен большой дозой холинолитиков — лекарственных препаратов, которые применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях.

До 2009 года Петр Верзилов участвовал в деятельности арт-группы «Война», после чего перешел в Pussy Riot. Последняя громкая акция с его участием произошла во время финального матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве. Он, Никульшина и две другие участницы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме во время игры сборных Франции и Хорватии. Всех их арестовали на 15 суток и оштрафовали на 1,5 тыс. руб.

Автор: Анна Трунина.
Теги: реанимация , отравление , Pussy Riot
Главное
Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА Политика
Материалы по теме
Трюдо заявил об обеспокоенности за находящегося в реанимации Верзилова Политика
Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter